Лом е под вода след проливен дъжд

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Силна буря премина през Лом и предизвика локални наводнения в части от града. Бурята продължи около 30 минути и беше съпроводена от интензивен дъжд и силен вятър, предаде Метео Балканс.

Значителното количество валежи доведе до наводнения в ниските части на Лом, като на места запушени шахти допълнително затрудниха оттичането на дъждовната вода.

Към този момент са отчетени между 30 и 45 литра на квадратен метър валежи. Пороят за кратко превърна част от улиците във водни участъци и създаде затруднения в града.

Редактор "Екип на Петел",

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