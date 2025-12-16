Лондон: "Повече“ британци ще трябва да бъдат готови да се бият за страната си

Снимка Булфото, архив



Новият ръководител на британските въоръжени сили предупреди в понеделник, че „повече“ британци ще трябва да бъдат готови да се бият за страната си поради все по-опасен свят. Коментарите на Ричард Найтън дойдоха, след като новият ръководител на разузнаването на MI6 на Обединеното кралство заяви отделно, че Русия е тласнала света към „ера на несигурност“.

„Ситуацията е по-опасна, отколкото съм виждал през кариерата си, и отговорът изисква повече от просто укрепване на въоръжените ни сили“, каза Найтън в реч, цитирана от БГНЕС.

„Нова ера за отбрана не означава само нашите военни и правителство да се активизират, както е в момента, това означава цялата ни нация да се активизира“.

Найтън, началник на щаба на отбраната от септември, отправи молбата си по време на обръщение в Кралския институт за обединени служби (RUSI), мозъчен тръст, специализиран в отбраната. Той призова за „национална устойчивост“ пред лицето на „нарастващия“ риск за Обединеното кралство от Русия, която води почти 4-годишна война срещу Украйна, откакто започна пълномащабно нахлуване в съседната си страна през февруари 2022 г.

„Това означава, че повече хора трябва са готови да се бият за страната си“, каза Найтън, добавяйки, че иска да допринесе за дебат, предизвикан наскоро от френския му колега Фабиен Мандон, който заяви, че Франция трябва да е готова да „загуби децата си“.

