Лондон изпрати изтребители F-35 в Кипър заради напрежението между САЩ и Иран

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Великобритания е изпратила шест изтребителя F-35 във военните си бази в Кипър заради опасенията за възможна военна ескалация на напрежението между САЩ и Иран. Това съобщи гръцката телевизия "Скай", като се позовава на публикация на лондонския „Таймс“.

Британският вестник, който се позовава на неназовани британски военни представители, твърди, че шестте изтребителя са били прехвърлени в базата на Кралските военновъздушни сили "Акротири" на южния бряг на Кипър с цел засилване на отбраната на британските бази.

Изтребителите F-35 ще действат заедно с вече разположените в Кипър изтребители „Тайфун“, които участват в мисии срещу цели на Ислямска държава в Ирак и Сирия.

След предоставянето на независимост на Кипър през 1960 г. Великобритания запазва две суверенни военни бази на острова - "Акротири" и "Декелия", отбелязва БТА.

