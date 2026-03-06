Лондон предлага до 40 хиляди лири на мигранти да напуснат

Пиксабей

Британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че на семействата на лица, търсещи убежище, чиито молби са отхвърлени, ще бъдат предложени до 40 000 британски лири, за да напуснат Обединеното кралство, съгласно пробна схема.

Шабана Махмуд заяви, че правителството ще се стреми принудително да отстрани търсещите убежище с отхвърлени молби, ако не приемат до 7 дни "стимулиращи плащания" до 10 000 британски лири на човек, като става дума за семейства от максимум четири души.

Смята се, че схемата е насочена към около 150 семейства, живеещи в жилища, финансирани от данъкоплатците, а Министерството на вътрешните работи изчислява, че може да спести 20 милиона британски лири, ако бъде успешна, предаде БНР.

Махмуд заяви, че настаняването на тричленно семейство в жилища за убежище струва до 158 000 паунда годишно. Консерваторите и "реформаторите" на Фарадж обаче заявиха, че плащанията ще стимулират хората да идват незаконно във Великобритания.

Махмуд разкри схемата, докато се опитваше да представи "аргумента на лейбъристите" за ограничаване на подкрепата за някои търсещи убежище в реч пред ляв мозъчен тръст в четвъртък.

Правителството вече управлява програма за доброволно връщане, по която търсещите убежище, които изберат да напуснат Обединеното кралство, могат да получат до 3000 британски лири финансова подкрепа.

