Лора Крумова: В държавата на холограмите сме
30.11.2025 / 22:00 0
Кадър Нова тв
Шокиращ коментари направи Лора Крумова пред Делян Добрев в ефира на Нова.
Той я призова да покани хора от Новото начало да отговарят на въпрос.
"Всяка седмица каним хора от Ново начало, а те не идват. В държавата на холограмите сме. Пеевски говори в НС пред хора с много филъри в устата, Слави Трифонов пише статуси във Фейсбук.
Това да идват тук политици да говорят е минало.", отсече тя, а думите наистина звучат страшно.