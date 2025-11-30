Лора Крумова: В държавата на холограмите сме

Кадър Нова тв

Шокиращ коментари направи Лора Крумова пред Делян Добрев в ефира на Нова.

Той я призова да покани хора от Новото начало да отговарят на въпрос.

"Всяка седмица каним хора от Ново начало, а те не идват. В държавата на холограмите сме. Пеевски говори в НС пред хора с много филъри в устата, Слави Трифонов пише статуси във Фейсбук.

Това да идват тук политици да говорят е минало.", отсече тя, а думите наистина звучат страшно.