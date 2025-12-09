Лора от „На кафе” маха татуировки, Патрашкова ще си прави нова

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Панелистката от „На кафе” Лора Капустина сподели в предаването голямо разочарование. Поводът беше информация за експеримент с мишки, който доказал, че дори и рисунките и надписите по тялото да се премахнат, мастилото остава в тялото и се трупа в лимфните възли.

Лора сподели, че е смятала скоро да премахне част от татуировките си, които с времето вече не изглеждали толкова добре, колкото като си ги е правила. Сега обаче се чудила дали има смисъл да го прави.

Разговорът за мастилото по тялото предизвика неочаквано признание от Кристина Патрашкова. Тя пък смятала да си прави нова татуировка, но не каква да е, а бяла. Тези татуси в момента са хит и според журналистката са много естетични и стилни.

