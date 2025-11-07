Лорер: Управляващите са едни неможачи, които не се интересуват от интересите на хората

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Управляващите са едни неможачи. Те трябваше много отдавна да накарат Луойл да продаде акциите си и държавата да ги управлява. Те не говорят нито с парламента, нито с правителството, нито с хората. Още преди САЩ да обяви санкциите трябваше да се погрижим за горивата си, а в момента в който това стана, веднага трябваше в Лукойл да се въдвори особен управител и да започне тази компания да се управлява от името на държавата.

Това коментира пред бТВ депутатът от ПП-ДБ Даниел Лорер.

Но това са хора, които не търсят интереса на хората. Може би са се надявали на чудо, че в последния момент Лукойл ще извади купувач от джоба си. Но това са просто неможачи, коментира той.

Още от деня на санкциите ние сме почнали да искаме изслушвания на премиера и отговорните министри било то в парламента или в комисия. Нищо от това не се случи. Дори днес правителство не дойде да каже какво се случва. Точно тази липса на комуникация от правителството оставя привкус за задкулисие, което на мен ми навява спомени за КТБ, коментира Лорер.

В Лукойл трябва да бъде назначен особен управител, който трябва кара компанията да работи и да доставя горива на българския пазар и Лукойл да продължи да притиска да се намери купувач, одобрен от тези, които го санкционираха, обясни той.

И допълни, че България трябваше да реагира още в момента, в който страната ни беше обявена за враг на Русия.

