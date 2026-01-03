Лорер: Възможно е на следващите избори да бъда част от листите на ПП-ДБ

Кадър Нова нюз

Даниел Лорер е възможно да бъде част от листите на „Продължаваме промяната – Демократична България“ на следващите избори. Това заяви самият той в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

„Смятам, че в годините, в които съм служил вече на България, съм показал достатъчно политически позиции, които ясно показват, че искам да работя за една европейска България и ще се радвам да продължа да го правя“, допълни той.

Лорер подчерта, че позицията му срещу коалицията с „Възраждане“ остава непроменена

„Категорично смятам, че те са агент на излизането на България от Европейския съюз и от еврозоната, разбира се, и от защитния съюз на Европа, НАТО“.

„Кой ще спечели следващите парламентарни избори зависи от решението на народа. Всичко това са въпроси на политическо шаманство, които не ни помагат да решим истински важния въпрос – къде искаме да отидем с България“, каза още той.

Относно световната политика Лорер отбеляза значението на американските действия във Венецуела.

„Говорим за западното полукълбо и най-вече двете Америки. Това ще бъде най-вероятно акцентът на американската външна политика и техните военни ресурси, което означава, че ние тук в България и в Европа трябва да се грижим за собствената си отбрана“, допълни Лорер.

