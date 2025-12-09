Лорер за протестите срещу властта: Има пренасищане от политическия произвол

Снимка: Булфото

Това младо поколение, което излезе да протестира, показа, че не е съгласно с начина, по който се управлява страната. Енергията, която беше канализирана по време на проявите, затвърди усещането, че вече има пренасищане от политическия произвол. Това каза пред Радио Варна депутатът Даниел Лорер, който не се ангажира с прогноза какъв ще е мащабът на готвения протест утре, но подчерта, че не очаква да има по-малко хора от последния път.

Според него, излезлите на улицата - недоволни от властта, са били подтикнати от системната управленска арогантност, която са демонстрирали управляващите.

Лорер е на мнение, че за общественото недоволство роля е изиграл и случаят със задържания кмет на Варна Благомир Коцев.

По думите му всички сме станали свидетели на прокурорски произвол с манипулиране на факти, а тази несправедливост е накарала много да се припознаят като потенциални жертви на такава несправедливост.

По повод на контрапротестите в подкрепа на кабинета "Желязков", организирани от ДПС-Ново начало, Лорер изрази надежда да не се стигне до конфронтации и да не бъде намесена етническата карта на страната.

