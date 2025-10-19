Лоша новина за Новак Джокович

Кадър Youtube

Новак Джокович се отказа от мача за третото място на демонстративния турнир „Шестимата крале“ в Рияд. Така третата позиция бе спечелена от Тейлър Фриц, който спечели първия сет със 7:6(4) за час и 21 минути игра.

Сетът премина без пробиви, а при 5:4 в полза на Джокович Фриц отрази четири точки за пробив и изравни за 5:5.

В следващия гейм сърбинът на свой ред отрази шест точки за пробив и поведе с 6:5, преди да се стигне до тайбрек, предаде БНТ.

След отказването си, Новак Джокович бе цитиран от Netflix Sports, че това е бил един от най-продължителните сетове, които някога е играл. Той се извини на публиката за отказването си и заяви, че ще направи всичко възможно, за да бъде напълно готов за последните си участия през сезона.

Финалът в демонстративната надпревара между испанеца Карлос Алкарас и италианеца Яник Синер предстои по-късно тази вечер.

