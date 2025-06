Лоша новина за фронтмена на група "А-ха" Мортен Харкет

Кадър Youtube

Мортен Харкет, вокалистът на норвежката група "A-хa", чиято песен Take On Me е една от най-популярните през 80-те години на миналия век, съобщи, че е диагностициран с болестта на Паркинсон, предаде Ройтерс.

В изявление на уебсайта на групата, потвърдено от звукозаписната компания "Сони мюзик", 65-годишният Харкет каза, че е претърпял няколко мозъчни операции и че се справя със симптомите на заболяването, съобщава БТА.

Болестта на Паркинсон уврежда централната нервна система, като предизвиква треперене и други симптоми, които могат да се влошават с течение на времето. Лечение засега няма, но с операция и медикаменти симптомите могат да се облекчат.

Харкет каза, че миналата година се е подложил на неврологични процедури за имплантиране на електроди в мозъка и че това е намалило симптомите, отбелязва Ройтерс.

Известен с широкия диапазон на гласа си, певецът заяви, че не знае дали ще може да свири отново.

"Нямам проблем да приема диагнозата", каза той, добавяйки, че е трудно да се балансира между медикаментите и страничните ефекти от лечението. "Опитвам се да направя всичко възможно, за да избегна срив на цялата ми имунна система", допълни Харкет.

Групата "А-ха", която е създадена през 1982 г. от Харкет и приятелите му Магне Фюрюхолмен и Пол Воктор-Савой, прави пробив на световната сцена през 1985 г. с дебютния си албум Hunting High and Low. В него са включени и хитове като Take On Me и The Sun Always Shines on TV.

Сингълът Take On Me наскоро беше използван във втория сезон на поредицата на НВО "Последните оцелели", като главната героиня Ели, изиграна от актрисата Бела Рамзи, изпълни акустична версия на песента, припомня Ройтерс.

