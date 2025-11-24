Лоша вест за собствениците на дизелови коли в България

Пиксабей

Дизеловото гориво поскъпна с още 1 стотинка за последната седмица и през уикенда средната му цена достигна 2,51 лв. за литър. Най-масовият бензин А95 обаче за първи път от близо месец не промени цената си - струва средно по 2,43 лв. за литър, колкото беше и на 15 ноември, пише "24 часа".

2,51 лв. обаче е средната цена за литър дизелово гориво и тя се получава от това, че на пазара има доста самостоятелни играчи, които успяват да държат цената му все още ниска. В големите вериги бензиностанции обаче, особено при обектите им, които са разположени по магистрали и възлови пътни връзки, той се продава и по 2,57 и дори над 2,60 лв. за литър. И обратното - в градските им обекти масово е около 2,49 до 2,53 лв.

Цената на дизеловото гориво у нас в момента скача заради няколко фактора - в късна есен и през зимата неговото търсене нараства, а същевременно производството му у нас и в региона не се увеличава особено. По-скъп в момента от бензина е дизелът и на международните борси, което също оказва влияние върху цената му.

Ето как се движеха цените на горивата у нас от края на октомври:

Бензин А95

27 октомври 2,37 лв.

4 ноември 2,40 лв.

10 ноември 2,41 лв.

15 ноември 2,43 лв.

23 ноември 2,43 лв.

Дизел

27 октомври 2,38 лв.

4 ноември 2,43 лв.

10 ноември 2,48 лв.

15 ноември 2,50 лв.

23 ноември 2,51 лв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!