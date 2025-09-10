Лоша вест за собствениците на ниви: Няма пари за ренти

Пиксабей

В Добруджа есенните месеци са пълни с дискусии, разчети, сметки – чужди и свои, за това колко пари ще бъдат изплатени на собствениците на земя. И както винаги, мненията са крайно поляризирани. От една страна арендодателите са в правото си да очакват адекватна цена на дадените под наем ниви. От друга стоят земеделските стопани, които трябва да извадят едни пари от получени или неполучени доходи.

По традиция, установена през последното десетилетие, Добричка област държи челното място по най-висок наем за декар чернозем. През 2024 г. собствениците на земя са получили средно по 92 лв./дка, показва статистиката. Тази сума е с 53,3 % по-висока в сравнение с наема на земя в останалите части на страната.

На практика това означава, че земеделските стопани в Добричко, обработващи наети ниви, трябва да извадят два пъти повече пари, за да се разплатят с арендодателите. И тук идва големият въпрос: Откъде ще дойдат тези средства, при положение, че добиви и приходи не са два пъти по-високи?

Оказва се, че прочутият добруджански чернозем вече не дава очакваното плодородие. Причините са повече от ясни и широко обсъждани през последните стопански години: основно суша, липса на валежи през най-важните за основните полски култури фази от развитието им, липса на напояване и много други. От тук идват и лошите добиви, особено при пролетните култури. За поредна година царевицата се очертава да даде от 0 до 300 кг от декар. През последните дни с напредването на жътвата на слънчоглед прогнозите станаха още по-мрачни и се занижиха. Очерта се поредна година със загуби, породени и от ниските изкупни цени на зърното. При пшеницата, която в Житницата на България се отчете подобаващо със средно около 650 кг/дка, също няма оптимизъм. Защо? Защото цената е по-ниска от миналогодишната.

Цялата картина е мрачна – жестока междуфирмена задлъжнялост, натрупани кредити, по-малко приходи от направените разходи, които главоломно растат. Това описват фермерите от Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

На фона на всичко това стои се задава и моментът с изплащането на рентите. За декар чернозем в Добричко се плаща най-висок наем. През 2024 г. средната цена за аренда достигна 92 лв./дка, което е с 12,4 % по-малко спрямо 2023 година, сочат данните на Териториалното статистическо бюро.

В осемте добруджански общини картината също е различна. През 2024 г. най-високи са били рентите в община Балчик - 108 лева. Най-ниски суми са отчетени в другите две крайморски общини – Каварна и Шабла, съответно по 87 лв./дка и 84 лв./дка.

В Добричка област най-високи са били рентите през 2022 г., когато за един декар собствениците на земя за получили средно по 125 лв./дка. На следващата година наемите падат на 105 лв./дка, а през 2024 г. – на 92 лв./дка. Дори и тази низходяща тенденция обаче не успокоява земеделските стопани, които и без да включат рентите в уравнението "разходи - добиви - цени – приходи", изчисляват загуби.

