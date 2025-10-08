Лоши новини за Мбапе

кадър: Макс спорт

Килиан Мбапе пропусна тренировка на националния отбор на Франция във втори пореден ден. Това поставя под сериозно съмнение участието му в предстоящите квалификации за Световно първенство срещу Азербайджан и Исландия.

Звездата на „петлите“ се възстановява от разтежение на връзки на глезена. Контузията бе получена по време на мача на Реал Мадрид срещу Виляреал (3:1) в събота. 26-годишният нападател трябваше да напусне терена принудително малко след като отбеляза гол в 81-вата минута, като се отправи директно към съблекалнята.

Двубоите на Франция са насрочени съответно за 10 и 13 октомври, предава Спортал.

Освен Мбапе, в тренировъчния процес не успя да се включи и защитникът на Ливърпул Ибрахима Конате.

От началото на сезона Мбапе демонстрира впечатляваща форма, като е отбелязал 16 гола в общо 12 мача за клубния си отбор и националния тим.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!