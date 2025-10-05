Лоши са условията за туризъм в планините

снимка: Булфото

Не са добри условията за туризъм в планините, очаква се влошаване на времето, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Има разкъсана облачност, като във високите части е ветровито. Има между 10-20 см снежна покривка над горския пояс. Температурите варират между минус 5 и 5 градуса.

Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие.

