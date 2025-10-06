Пиксабей

Лоши са условията за туризъм в планините днес, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Навсякъде превалява дъжд, а температурите са от 0 до 2°, посочиха още от ПСС. Времето е мъгливо и облачно с тенденция да се запази.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра – от сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър, който по-късно през деня ще започне да се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°, предаде БТА.

