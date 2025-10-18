Лоши са условията за туризъм в планините
снимка: Булфото
Лоши са атмосферните условия за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
По планините е облачно и мъгливо на места, има превалявания от дъжд. Температурите по курортите са около 5-7 градуса.
Над 2000 метра има сняг около 20-30 см, като в района на връх Ботев е 90 сантиметра.
Снощи от ПСС са реагирали на сигнал от мъж и жена, които са се загубили в района над Нови хан и са упътени по телефона.
