Лоши са условията за туризъм в планините

Лоши са атмосферните условия за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

По планините е облачно и мъгливо на места, има превалявания от дъжд. Температурите по курортите са около 5-7 градуса.

Над 2000 метра има сняг около 20-30 см, като в района на връх Ботев е 90 сантиметра.

Снощи от ПСС са реагирали на сигнал от мъж и жена, които са се загубили в района над Нови хан и са упътени по телефона.

