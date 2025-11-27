Пиксабей

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха пред БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Времето е облачно, във високите части мъгливо, превалява дъжд, който на места преминава в сняг.

В планините ще е облачно, а билата ще са в облачния слой, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра – от сняг, но до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежа в Западна Стара планина ще се понижава. Значителни ще са валежите в Пирин, Огражден, Беласица, южните склонове на Родопите и в района на Централен Балкан. Ще духа силен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра - около 2°.

