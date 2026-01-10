Лоши са условията за туризъм в планините

снимка: Булфото

Лоши са условията за туризъм днес, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК).

Времето е облачно и мъгливо. В планините има и превалявания от сняг, казаха още от ПСС.

През изминалото денонощие не е имало инциденти в планините.

От Природен парк "Витоша" вчера информираха, че във връзка с очаквания снеговалеж и много ниски температури, се въвежда временно затваряне на пътищата към х. "Алеко" и Златните мостове в часовия диапазон от 10:00 до 15:00 ч. този уикенд. Целта е да се предотвратят инциденти и блокиране на пътната мрежа, както и да се осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и снегопочистващата техника.

Облачно с валежи ще е времето днес, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

