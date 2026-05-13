Пиксабей

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Най-ниската температура е минус 2° на връх Ботев, минус 1° на връх Алеко. Във високите части на планината духа умерен до силен вятър. Времето не предразполага за разходки, предупредиха от ПСС, предаде БТА.

През вчерашния ден екипи на планинската служба са оказали помощ на човек с изкълчен глезен в района на Кюстендил.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще е променлива. След обяд над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

