Лошо време в четвъртък

През нощта срещу четвъртък времето ще е предимно облачно, а над източните райони се очакват и валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 5°С и 9°С. Ще духа слаб североизточен вятър. Към сутринта валежи от дъжд се очакват и над крайните северозападни райони.

През деня в четвъртък от изток на запад валежите ще обхванат и почти цялата страна. Още около обяд над по-голямата част от страната ще завали дъжд, като до края на деня валежите ще достигнат и Югозападна България. По-значителни ще са валежите над крайните северозападни и югоизточни райони, особено в Югоизточна България, където за период от 12 часа, валежите ще надминат 20л/кв.м, допълва meteobalkans.com.

Ще духа слаб западен вятър. След обяд, над Източна България и Дунавската равнина райони, а по-късно през деня и над останалата част от страната вятърът ще се ориентира от североизток, а с него ще започне да нахлува студен въздух.

Температурите в нашата страна ще са между 8-12°С.

През нощта срещу четвъртък от изток облачността ще се увеличи и до сутринта ще превалява и слаб дъжд. Минималните температури ще са между 8-10°С. През деня в четвъртък, от изток, отново ще започнат валежи от дъжд. През деня максималните – около 10-12°С. Ще духа слаб източен вятър.

През нощта срещу четвъртък ще е предимно облачно и мъгливо. Вятърът ще се ориентира от изток - североизток и ще се усили най-късно над западните райони. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°С, на 2000 метра – около 1°С. Около обяд и след обяд над Централна Стара планина ще превали умерен дъжд, а над 1500-1800 метра и - от сняг. Привечер явленията ще обхванат Западна Стара планина и Рила и Пирин.

През нощта срещу четвъртък времето ще е предимно облачно и дъждовно. През деня в четвъртък се очакват валежи от дъжд, като по-интензивни ще са явленията по Южното Черноморие. Максималните температури ще са 12°-16°С. Температурата на морската вода е около 15-16°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През следващите дни Балканите ще са под влияние на висок циклон, разположен над централните части от полуострова, на много места над Централните Балкани, а по-късно през деня и над западните райони от полуострова ще превали и температурите ще се понижат.

