Лошо време за Никулден

снимка: Булфото

През нощта срещу събота над по-голямата част от страната времето ще се задържи предимно облачно и дъждовно. Апелираме да шофирате внимателно, особено по проходите и в Дунавската равнина, тъй като се очакват гъсти мъгли. Видимостта ще се понижи и ще бъде под 500 м, а на места – и под 100 м! Очакваните минимални стойности на температурите ще бъдат между 3°С и 6°С, а в котловините на Западна България, планинските райони и Предбалкана — до 2°–4°С. По-топло ще се задържи по Черноморието и източната част от Горнотракийската низина - до 7-9°С.

През деня в събота , над цялата страна времето ще бъде предимно облачно и дъждовно. Целодневни мъгли се очакват в Дунавската равнина, Софийското поле и Тракия, както и по проходите! Валежи от дъжд се очакват над почти цялата страна. По-значителни ще валежите над Южна и Югозападна България, там дори не е изключено да превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 7-9°С, над почти цялата страна и доста по-топло до 12°-14°С в Югоизточна България. Ще духа слаб вятър от изток, а по Черноморието и от югоизток, допълва meteobalkans.com.

Времето в София

През нощта срещу събота времето ще бъде предимно облачно и дъждовно, ще има условия да се образуват и мъгли. Минималните температури ще са между 4°С и 5°С. През деня в събота ще е предимно облачно, ще превали и слаб дъжд, като максималните температури ще достигнат до 5-6 °С. Валежи от сняг се очакват над 900метра!

Времето в планините

Времето в планините ще е облачно, дъждовно и мъгливо. Валежи от сняг се очакват на около 1000-1200 метра Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°С, на 2000 метра – около минус 3°С.

Времето по Черноморието

Преди обяд ще е предимно облачно със слаби валежи от дъжд по Южното Черноморие. През деня времето ще е с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12°С и 14°С. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни южните и централни Балкани ще са под влияние на циклон, там се очакват и значителни валежи.

