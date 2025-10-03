Лошото време наложи отмяна на състезания в планините

снимка: АПИ

Влошената метеорологична обстановка наложи отмяна на някои състезания в планините.

Скоростното изкачване до местността Копитото на Витоша, което беше планирано за събота, ще се проведе в неделя, съобщиха организаторите.

По-рано днес от Столичната община казаха, че подстъпите към планината са затворени за почистване.

За неделя е отложен и стартът на състезанието "По стъпките на Алеко с приятел", което по план трябваше да бъде утре, на Витоша.

В дъжд започна планинското състезание "Балканиада" край Карлово, в Националния парк "Централен Балкан", предаде БНР.

Прогнозата за времето наложи някои промени по трасетата, но стартът все пак беше даден в 11.00 ч. днес.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!