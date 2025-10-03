Лошото време наложи отмяна на състезания в планините
снимка: АПИ
Влошената метеорологична обстановка наложи отмяна на някои състезания в планините.
Скоростното изкачване до местността Копитото на Витоша, което беше планирано за събота, ще се проведе в неделя, съобщиха организаторите.
По-рано днес от Столичната община казаха, че подстъпите към планината са затворени за почистване.
За неделя е отложен и стартът на състезанието "По стъпките на Алеко с приятел", което по план трябваше да бъде утре, на Витоша.
В дъжд започна планинското състезание "Балканиада" край Карлово, в Националния парк "Централен Балкан", предаде БНР.
Прогнозата за времето наложи някои промени по трасетата, но стартът все пак беше даден в 11.00 ч. днес.
