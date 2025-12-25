Лошото време остави много населени места без ток

Снимка Пиксабей

Неприятното лице на природата създаде проблеми на много българи.

С влошаване на метеорологичните услови и снегонавяванията в нощта на Бъдни вечер срещу Коледа изключиха единични изводи по мрежата в Северозападна България – на места в областите Видин, Монтана и Враца. Локални изключвания има и в област Кюстендил. Екипите на ЕРМ Запад реагират своевременно още от ранните часове на Коледа и в кратки срокове отстраняват повредите. Към 10:00 часа се работи по наскоро възникнали аварии. Над 300 служители на ЕРМ Запад са в готовност да реагират незабавно на нови сигнали, съобщиха от разпределителното дружество.



Сформиран е Кризисен щаб, който насочва и преразпределя екипите и техниката. Дружеството разчита и на съдействие от страна на държавните и местни институции за разчистване на пътищата и достигане да повредените съоръжения.



Екипите на ЕРМ Запад са подготвени за работа при тежки метеорологични условия, оборудвани са със специализирана техника и превозни средства - моторни шейни, автовишки, багери, УТВ с вериги за сняг. Тази година дружеството е осигурило 10 агрегата, които ще бъдат използвани, когато екипите не успяват да достигнат до труднодостъпните участъци, за да отстраняват авариите.



ЕРМ Запад има готовност да мобилизира допълнителни екипи и да наеме специализирана техника от външни фирми, когато това е необходимо, пише plovdiv24.bg.

