Лошото време в Румъния отне живота на двама туристи и остави хиляди без ток

Хиляди домакинства в Румъния останаха без ток заради виелици и обилни снеговалежи, съобщават от Министерството на енергетиката. Най-засегнати са окръзите Алба, Муреш и Сибиу, предаде БТА.

Властите се опасяват, че предстоящото застудяване ще усложни допълнително ситуацията. Очаква се на места температурите да паднат до минус осем градуса.

Жълт код за опасно време е в сила за по-голямата част от страната. Оранжев код важи за окръзите Караш-Северин, Мехединц, Горж и Хунедоара, където снеговалежите ще продължат, а поривите на вятъра ще достигнат 90 км/ч.

Изключително усложнена е обстановката и в планините. Двама туристи са били открити мъртви, други 97 души са спасени през последните 24 часа, съобщиха от румънската планинска спасителна служба "Салвамонт" (Salvamont).

