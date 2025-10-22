Ловешките полицаи иззеха огнестрелни оръжия от домове в две села

снимка Пиксабей

Служители на полицията иззеха оръжия от частни домове в луковитското село Карлуково и ловешкото Радювене, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

След получен сигнал органите на реда са извършили проверка на частен дом в село Карлуково, обитаван от 24-годишен. Открити и иззети от къщата са едноцевна гладкоцевна пушка тип "помпа" със заличен по механичен начин сериен номер, заедно с 60 различни по вид боеприпаси и късоцевно нарезно оръжие без обозначение за марка, модел и сериен номер. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Оръжие е иззето и от в къща в село Радювене, обитавана от 60-годишен. Открити са ловна пушка и пет ловни патрона. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

И по двата случая е образувано досъдебно производство.

От полицията в Ловеч съобщиха, че за първите шест месеца на годината са иззети девет огнестрелни оръжия, 198 бойни патрона и близо 300 ловни, предаде БТА.

