Ловешкият окръжен съд остави в ареста шефа на 5-о РПУ в София

Окръжният съд в Ловеч не уважи жалбата на началника на 5-о РУП в София Пламен Максимов срещу наложеното му задържане за три денонощия. Съдът разглежда внесеното от прокуратурата искане за постоянна мярка за неотклонение на друг от седмината задържани от групата за палежи, подкупи и наркоразпространение Росен Кръстев по прякор "Стъкларя", предава БНР.

По време на съдебното заседание адвокатът на Пламен Максимов - Мартин Кантарев каза, че подопечният му е невинен, а задържането му е с политическа цел. Освен това адвокат Кантарев посочи, че е нелогично началникът на 5-о РУП в столицата да участва в организирана престъпна група за разпространение на наркотици в цялата страна.

Съдебният състав обаче счете, че наложената му 72-часова мярка за задържане е напълно законосъобразна и остави без разглеждане жалбата на Пламен Максимов. След заседанието стана ясно, че определението на съда ще бъде обжалвано пред Великотърновския апелативен съд.

По време на самото заседание обвиняемият Пламен Максимов припадна в залата и се наложи служителите на съдебна охрана да му оказват първа помощ, а след това пристигна и линейка с екип на Спешна помощ, който след това се оправи и самото заседание приключи с определението на съда.

От прокурор Валентин Вълков стана ясно по време на заседанието, че един от седмината задържани е направил опит за самоубийство в Ловешкия следствен арест.

В съда се очаква да започне и гледането на поисканото преди няколко часа искане за постоянна мярка за неотклонение на считания за тартор на организираната престъпна група Росен Кръстев - Стъкларя. Той ще бъде докаран в съда от следствения арест към Ловешкия затвор, за да започне това дело.

Прокурор Вълкова каза, че утре сутринта ще внесе искания за постоянни мерки за задържане и на останалите шестима задържани за разпространение на наркотици, подкупи и палежи след акцията, която беше проведена в петък в столицата.

