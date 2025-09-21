Ловец на духове влезе в Къщата на Биг Брадър

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Ловецът на духове прекрачва прага на Биг Брадър.

Това е Стефан от Пловдив.

Той притежава ултрамодерен уред за духове. Твърди, че е инвестирал 15 хиляди лева в него.

С уреда влезе в Къщата на Биг Брадър. Още в началото всички, които са вътре, започнаха да го питат има ли духове. Той обясни, че има датчици, чрез които ще "хване" всички паранормални неща, ако има такива, в Къщата.

Притежава специален канал. Първоначално смятах да покажа на хората, че няма нищо необяснимо, но се оказа, че има много необясними неща, обясни той на съквартирантите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!