Ловец уцели камион преди кръгово кръстовище край Шумен

Снимка Булфото

Нещо рядко виждано, но и доста опасно се случи в близост до наш град.

Сачма е рикоширала в тежкотоварен автомобил на път, малко преди кръговото кръстовище на 7 километър край Шумен. Съобщение за инцидента е получено малко преди 10 ч. в Областната дирекция на полицията в Шумен.

Шофьорът на тежкотоварния автомобил не е пострадал, няма нанесени щети по автомобила, съобщи говорителят на областната полиция Ася Йорданова, пише БТА.

На място са насочени полицейски екипи. Изяснено е, че сачмата е от ловец, който е бил на ловен излет в землището на Шумен.

Пристигнали са и горски служители. Установена е самоличността на четирима ловци, единият от тях е съобщил, че той е произвел изстрел.

Тествани са за алкохол по време на ловен излет. Пробите им са отрицателни. Имат разрешителни за ловния излет днес.

Наложено е административно наказание. Извършва се допълнителна проверка по случая, снети са сведения от всички.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!