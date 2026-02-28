Ловец уцели камион преди кръгово кръстовище край Шумен
Снимка Булфото
Нещо рядко виждано, но и доста опасно се случи в близост до наш град.
Сачма е рикоширала в тежкотоварен автомобил на път, малко преди кръговото кръстовище на 7 километър край Шумен. Съобщение за инцидента е получено малко преди 10 ч. в Областната дирекция на полицията в Шумен.
Шофьорът на тежкотоварния автомобил не е пострадал, няма нанесени щети по автомобила, съобщи говорителят на областната полиция Ася Йорданова, пише БТА.
На място са насочени полицейски екипи. Изяснено е, че сачмата е от ловец, който е бил на ловен излет в землището на Шумен.
Пристигнали са и горски служители. Установена е самоличността на четирима ловци, единият от тях е съобщил, че той е произвел изстрел.
Тествани са за алкохол по време на ловен излет. Пробите им са отрицателни. Имат разрешителни за ловния излет днес.
Наложено е административно наказание. Извършва се допълнителна проверка по случая, снети са сведения от всички.
