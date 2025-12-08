Ловци тръгват на лов за котки

Пиксабей

Милиони котки ще избият властите в Нова Зеландия, за да спасят няколкостотин птици.

Това е тъжната равносметка от стратегията за опазване на биоразнообразието в далечната държава. Драстичната мярка се налага заради безотговорните стопани, чиято е истинската вина, пише България Днес.

Световни медии и Съюзът на ловците и риболовците в България (СЛРБ) предават, че в Нова Зеландия към момента има 2.5 млн. подивели котки.

Изхвърлени от стопаните си, животните са се размножили безразборно и не всички живеят по улиците на градовете. Големи "банди" или "глутници" обикалят горите на острова, където има апетитни животни и най-вече птици.

Океания е позната най-вече с пъстрия си пернат свят. Сега птиците, някои от които са на изчезване, са жертва на буйстващите животни.

В материала на СЛРБ пише още, че изоставените животни ловуват безразборно, озверяват, и са опасни. Амбициозният нехуманен проект предвижда проблемът с бездомните котки да се реши до 2050 г. Надеждата е тогава броят им да е нула. Правителството напомня на гражданите, че колкото по-малко домашни любимци се изхвърлят, толкова по-малко жертви ще има.

