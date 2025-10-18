Лозанов: Атаките срещу Румен Радев му вдигат рейтинга

Стопкадър Ютуб, Дарик

Гого Лозанов изпъкна с взривяващ коментар по актуалните теми в политиката.

Известният медиен експерт и анализатор Георги Лозанов сравни вероятността Делян Пеевски да стане част от управляваща коалиция с шансовете на руския президент Владимир Путин да достигне до Унгария. Това стана ясно от интервюто му в предаването "Седмицата на Дарик", където коментира актуалните политически теми.

"Пеевски да стигне до четворна коалиция е толкова трудно, колкото на Путин да стигне до Унгария. Трудно ще му е на Путин да отиде в Унгария, защото ще трябва да мине през държава, в която е обявен за престъпник и да бъде заловен", заяви Лозанов.

Според анализатора е малко вероятно да се създаде четворна коалиция с Пеевски, припомняйки опита му да оглави ДАНС, който предизвика масови граждански протести. Лозанов смята, че ИТН няма да участва в такава коалиция, защото това би противоречало на заявените им позиции и би довело до изчезването им от политическата сцена.

Лозанов анализира и неотдавнашната реч на Бойко Борисов, откроявайки три тревожни сигнала: опитите Пеевски да влезе във властта, намеренията да не се удържа фискалният дефицит и най-притеснителното - внушението, че ако не се приемат условията на ГЕРБ, да дойде Румен Радев с "проруско правителство".

"Аз не знам всъщност какво е необходимо да имаме гаранции, че ГЕРБ не би допуснал да има смяна на геополитическата ориентация на България. Тук не става дума за интереси, а за ценности", подчерта Лозанов.

Особено внимание в интервюто си анализаторът отдели на геополитическите рискове пред България. Той предупреди, че атаките срещу Румен Радев всъщност му вдигат рейтинга, и че президентът е в успешна битка с "Възраждане" в "нишата на руските интереси".

"Радев трупа вот и ще ни вкара в съветската зона. Дори е възможно да не го направи Радев, а управление, в което участва евроатлантик като Делян Пеевски, което да не завие по посока на Путин пряко, а натам, но през Виктор Орбан", предупреди Лозанов.

Според него целта на Путин е да си върне старата съветска зона на влияние, като вече има признаци на нестабилност в страни като Чехия, Унгария и Румъния, докато "ние сме най-лесните".

Георги Лозанов критикува и заместването на същинските политически дебати с фалшиви теми, като личния самолет на Румен Радев или посещението на председателя на Народното събрание на "празника на джанката". Той призова за фокус върху реалните проблеми като корупцията и купуването на гласове, пише dunavmost.com.

