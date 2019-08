Луд късмет: Пътник се оказа сам на борда на самолет (видео)

profit.bg

Пренасочен полет се оказа невероятен късмет за пътник, оказал се сам на борда на самолета.

Винсент Пеоне, писател и режисьор от Ню Йорк, смята, че е твърде тихо, когато пристига за своя полет на Delta от Аспен, Колорадо.

Полетът му до летище JFK е реорганизиран, така че когато стига до бюрото за проверка, той открива, че е на път да се наслаждава на пътуване тип "частен самолет", което обикновено е запазено за малцината, можещи да си го позволят.

Наясно, че това е преживяване, което едва ли ще има възможност да изпита втори път, Пеоне използва възможността да документира всичко на видео.

Клипът се превръща в хит в Twitter, като има близо 30 000 харесвания и повече от 4000 ретуита, откакто е публикуван.

Мъжът е ескортиран до самолета, а работниците на летището товарят чували с пясък в багажното, за да компенсират липсата на пътници.

Пеоне получава възможност да влезе и в пилотската кабина, което е детската му мечта.

Той посочва пред The ​​Washington Post, че въпреки че от Delta не са се свързали с него официално, те коментират неговото видео в Twitter с думите: „Здравейте, Винсент! Това изглежда страхотно изживяване! Благодарим ви за видеото и наистина ценим, че сте избрали Delta!"

Латсами Макаду преживява нещо подобно през декември, когато се качва на борда на полет на Bangkok Airways от столицата на Тайланд до остров Ко Самуи и разбира, че е единствената на борда.

Тя е получава разрешение да „тича нагоре и надолу по пътеките, да танцува“, като също така разполага с неограничено количество храна и напитки по време на едночасовото пътуване.

vincent peone✔@vincentpeone

Last week @Delta gave me my own private jet...kind of.

9:12 PM - Aug 12, 2019

