Луда зима 2025 - 2026 година в България: Дълъг студ и топли фази

Сезонните прогностични модели показват засилване на атмосферното блокиране над северните ширини на Европа през зимата 2025/26 г. Очаква се отслабване или изместване на средношировинния струен поток (jet stream) на север над Атлантико-европейския сектор, което може да доведе до значителни промени в синоптичните режими през студения сезон, съобщават от "Метео Балканс".

Според оценките на DTN Seasonal Forecast Model, се наблюдава засилване на областите с високо налягане (HP) над източната част на Северния Атлантик, Скандинавия и далечния северозапад на Европа. Най-изразени сигнали се очакват през декември 2025 г. и февруари 2026 г., с характерна конфигурация на атмосферно блокиране и северно насочено „чупене“ на Росбиеви вълни – типичен антициклонален (AC) модел.

Възможни последици за континента

Моделите разглеждат няколко вероятни сценария за зимния период:

Студени нахлувания от североизток и изток – увеличена вероятност от навлизане на континентални въздушни маси над по-широки части на Европа, включително Централна и Западна Европа;

Меридионални потоци и изместване на циклоналната активност – възможно е южно отклонение на атлантическия циклонен път, което отговаря на отрицателна фаза на Северноатлантическата осцилация (NAO−).

Подобна конфигурация може да доведе до значителни отклонения от нормалния зонален поток, с потенциални последствия за енергийните потребности, транспорта и оперативното прогнозиране в рамките на Европейския съюз.

Поддържащи фактори

Отслабен стратосферен полярен вихър (SPV);

Развиващи се условия на Ла Ниня в тропическия Тих океан.

Тези фактори традиционно се свързват с по-вероятно развитие на блокиращи антициклони над северните части на Европа.

Продължаващият мониторинг на S2S (sub-seasonal to seasonal) еволюцията ще бъде от ключово значение за ранното разпознаване на потенциални студени епизоди и за адаптиране на енергийните и инфраструктурни стратегии през зимата 2025/26 г.

Допълнителен фактор, който може да повлияе върху зимата 2025/2026, е засилването на високоширинното блокиране над Северна и Северозападна Европа. Сезонните модели сочат, че през декември и февруари е възможно струйният поток над Атлантика да отслабне или да се измести на север. Това създава условия за устойчиви антициклонални зони над Скандинавия и Източния Северен Атлантик – конфигурация, която често отклонява влажните и студени фронтове от Централна и Южна Европа. В резултат се формира по-спокойно, сухо и сравнително меко време в нашите ширини, докато студените въздушни маси остават заключени далеч на север или навлизат епизодично при краткотрайни промени в циркулацията.

При подобна синоптична конфигурация (блокиране над Скандинавия и северния Атлантик) циркулацията над Югоизточна Европа обикновено се пренарежда така, че:

над Балканите се увеличава вероятността от нахлувания на студен и сух континентален въздух от североизток и изток;

възможни са по-чести застудявания, особено през януари и февруари 2026 г.;

при взаимодействие със средиземноморски циклони – нараства рискът от снеговалежи, включително обилни, особено в Северна и Западна България;

в отделни периоди – по-продължителни мъгли и инверсии в равнинните райони.

С други думи, зимата 2025/26 за България може да бъде по-студена и динамична от последните години, с редуване на стабилни студени периоди и кратки по-топли фази.

