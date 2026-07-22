Лудогорец: Загубихме нашия лекар Валентин Спасов
Снимка ФБ
ПФК Лудогорец скърби за д-р Валентин Спасов.
ПФК Лудогорец изразява своите искрени съболезнования по повод кончината на д-р Валентин Спасов, написаха разградчани на страницата си на Фейсбук.
Д-р Спасов е част от историята на клуба, след като в продължение на десетилетие през 80-те години работи като клубен лекар в Лудогорец.
Извън футбола той беше изключително уважаван лекар, посветил живота си на грижата за хората в региона.
В този труден момент скърбим заедно с неговото семейство, близки, приятели и всички, които имаха честта да го познават.
Опелото ще се извърши в петък (24 юли) в 10:00 ч. в църквата “Св.Николай Чудотворец” в Разград.
Поклон пред светлата му памет!, се казва още в публикацията.
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