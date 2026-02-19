Лудогорец 1:1 Ференцварош

кадър: Макс спорт

Лудогорец и Ференцварош играят при 1:1 в първи мач от плейофния кръг на Лига Европа. Квадво Дуа откри резултата в 23-ата минута, а в 27-ата Юсуф изравни.

Сред 11-те на българския шампион има една изненада. Новото попълнение - бразилецът Ногейра, започна от първата минута, но не на титулярната си позиция ляв бек, а на крилото. Той бе предпочетен пред Текпетей и Маркус, които са на пейката.

Добрата новина за "орлите" е, че от този етап на надпреварата те вече могат да разчитат на типични централни нападатели, тъй като с картотеки се сдобиха Дуа и Руан Секо.

Гостите от Унгария започнаха по-активно и осъществиха две опасни атаки по левия фланг, които завършиха с грешни подавания. Първият удар обаче бе отправен от Станич с глава в 6-ата минута, но той не застражи вратата на Ференцварош.

Постепенно разградчани погледнаха по-смело към вратата на съперника и откриха резултата в 23-ата минута. Недялков отне топката и подде атака. Тя премина през Дуа и Станич, който пък намери Видал. Крилото пробва удар, но след рикошет кълбото се озова в Сон. Защитникът центрира опасно по земя, Станич не успя да засече, но се заформи сериозно разбъркване. Най-съобразителен в него се оказа Дуа, който с шут от 12-13 метра прониза Гроф.

Гостите бързо отвърнаха на предизвикателството след попадение на Юсуф в 27-ата минута. Нападателят получи пас в наказателното поле на Лудогорец, Вердон не успя да го блокира, а и Бонман не се намеси по най-добрия начин, позволявайки на противниковия футболист да провре топката от малък ъгъл между краката му.

