Лудогорец 2:1 Шкендия малко преди края на мача

Лудогорец и Шкендия играят при 2:1. Едвин Куртулуш намери мрежата със силен изстрел от границата на наказателното поле в деветата минута. В 24-ата минута Ивайло Чочев се разписа за 2:0. В средата на второто полувреме Фабрис Тамба вкара гол за гостите от Северна Македония.

Лудогорец започна в 4-3-3, като атаката на българския шампион поведе новото попълнение Матеус Машадо, на когото по фланговете помагаха Ерик Маркус и Кайо Видал. Под рамката на "орлите" стартира Серджио Падт, а Дерой Дуарте, Ивайло Чочев и Педро Нареси бяха футболистите в халфовата линия.

Срещата започна с натиск на домакините, които имаха възможност за гол още в третата минута. Педро Нареси шутира опасно, топката рикошира в крак на бранител и премина на сантиметри от вратата. Силното начало на "орлите" им донесе гол. В деветата минута Кайо Видал проби отляво и шутира опасно. Последва спасяване на Бубакар Гайе, след което топката попадна у Едвин Куртулуш на границата на наказателното поле. Шведът моментално я изстреля в мрежата - 1:0 за Лудогорец.

Малко след това Кайо Видал отново направи добра акция отляво и отново потърси далечния ъгъл. Този път обаче топката се отби в страничната греда и Лудогорец се размина с второ попадение. В 15-ата минута разградчани стигнаха до опасно разбъркване пред вратарското поле на Шкендия, но Матеус Машадо не успя да прати топката зад гърба на Бубакар Гайе, който успя да спаси в решаващия миг. В 21-ата минута Ерик Маркус показа техника, овладявайки по отличен начин във въздуха далечно подаване на Дуарте. Последва удар и ново спасяване на бившия вратар на Локомотив (София), предаде Спортал.

В 24-ата минута Дерой Дуарте центрира отляво в пеналтерията на Шкендия, където Ивайло Чочев намери топката с левия си крак. Тя тупна в тревата, чукна се в лявата греда и се спря във вратата на гостуващия тим - хубав гол и 2:0 за "орлите"!

В края на първото полувреме Ерик Маркус получи топката отдясно, нагласи си я и шутира опасно към рамката на Бубакар Гайе. Гамбиецът обаче реагира навреме и успя да избие. Така първото полувреме завърши при 2:0 за шампиона на България.

През второто полувреме футболистите на Руи Мота намалиха оборотите, а това позволи на гостите да погледнат към вратата на Серджио Падт. В 64-ата минута колективна грешка на защитата на Лудогорец позволи на Фабрис Тамба да влезе на скорост в наказателното поле и да прати топката покрай нидерландския страж на "зелените" - гол за Шкендия.

