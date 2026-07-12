Лудогорец договори играч от Световното

Снимка: Сайт на Лудогорец

Лудогорец постигна окончателно споразумение със Замалек за трансферa на централния защитник Хосам Абделмаджид, пишат в родината му Египет. Според информацията, сделката ще бъде на стойност 1,5 млн. евро, а настоящият му клуб ще запази 20% от евентуална бъдеща продажба на играча.

Абделмаджид беше част от националния отбор на страната си на Световното първенство. Бранителят записа минути срещу Нова Зеландия и Австралия, а в мачовете срещу Белгия и Аржентина остана неизползвана резерва. "Фараоните" отпаднаха на 1/8-финалите именно от "гаучосите", след като допуснаха обрат от 2:0, пише Спортал.бг.

С оглед на забраната за картотекиране на нови футболисти, раздялата с 25-годишния бранител ще принуди Замалек да разчита изцяло на млади таланти. Хосам Абделмаджид ще се превърне в първото ново попълнение на разградчани.

Редактор "Екип на Петел",

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