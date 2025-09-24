Лудогорец дръпна с два гола на Малмьо

кадър: Макс Спорт

Малмьо и Лудогорец играят при 0:2 в мач от първия кръг на основната фаза в Лига Европа. Петър Станич откри резултата в осмата минута след точно изпълнение на дузпа, а в 24-ата Ерик Биле удвои.

Наставникът на българския шампион Руи Мота избра да стартира без българин в този сблъсък. Ивайло Чочев остана на пейката за сметка на триото Дуарте-Станич-Нареси. На резервната скамейка се озова и най-скъпата лятна покупка - Калоч. Маркус пък бе предпочетен в атака за сметка на Текпетей.

Голямата липса в отбрана е тази на каптана Антон Недялков. Защитникът пропуска двубоя поради контузия.

Лудогорец допусна положение пред своята врата още в 90-ата секунда, когато последва фронтален шут от 13-14 метра на Болин, но Падт плонжира и улови.

Родният шампион отговори с центриране на Станич от фал в наказателното поле на съперника. При него Бусанело отявлено тушира Куртулуш, но литовският съдия не отсъди дузпа. Малко по-късно, в 8-ата минута, реферът бе привикан да изгледа положението на ВАР и промени решението си, тъй като посочи бялата точка.

С изпълнението на 11-метровия наказателен удар се нагърби Станич и сърбинът реализира в дясната част на вратата.

Решението не се хареса на домакинските привърженици, които започнаха да скандират "УЕФА мафия!". Оказа се, че шведското първенство е единственото от топ 30 на Европа, което все още не е въвело ВАР.

В 14-ата минута Дуарте получи пред наказателното поле на Малмьо и шутира над вратата от 25 метра. Седем минути по-късно Кристиянсен отправи опасен удар след разбъркване от корнер извън наказателното поле, но над напречната греда, предаде Спортал.

Лудогорец продължи със стабилната си игра и в 24-ата минута вкара втори гол. Той дойде по идентичен начин с първото попадение. Станич центрира от фал и горе-долу от същото място към Куртулуш. Шведският бранител на "орлите" създаде суматоха и принуди този път вратаря Олсен да сбърка. Стражът на Малмьо не успя да избие добре топката и я прати в краката на Биле, а таранът с майсторски шут от десетина метра под гредата удвои преднината на своите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!