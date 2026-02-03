Лудогорец излъга Левски и спечели Суперкупата на България

Снимки: Булфото

Лудогорец спечели за рекордния девети път Суперкупата на България по футбол, предава БТА.

На Националния стадион "Васил Левски" шампионите на страната победиха с 1:0 вицешампиона Левски с гол на резервата Бърнард Текпетей. Ганаецът се разписа в 70-ата минута, секунди след появата си в игра и донесе третото по важност отличие в българския футбол на разградския тим за пети пореден път. С това Лудогорец оформи и требъл за 2025 година от титла, купа и суперкупа.

Първата по-опасна ситуация в мача дойде в осмата минута, когато Радослав Кирилов засече центрира от левия фланг на Майкон. Изстрелът на бившия футболист на Славия с глава обаче мина на метър над напречната греда зад вратаря Серджио Падт.

В 20-ата минута левскарите пропуснаха нова добра възможност, този път чрез Акрам Бурас. Алжирецът напредна с топката до дъгата пред наказателното поле и стреля с левия крак, но отново топката мина над горната греда.

Първата намеса на вратаря на Левски Светослав Вуцов дойде в 30-ата минута, когато българският национал изби встрани далечен удар на Дерой Дуарте.

Три минути след това дойде и най-добрият шанс за един от двата отбора до момента. Петър Станич откри напълно непокрития Кайо Видал, който стреля по диагонал, но защитникът на Левски Кристиан Макун направи шпагат и изчисти отправилата се към вратата топка.

Второто полувреме започна така, както стартира и първото - с натиск на футболистите на Левски, но без категорични голови ситуации. Много добра възможност "сините" все пак имаха в 55-ата минута, когато Мустафа Сангаре успя да се измъкне от отбраната на Лудогорец, но вратарят на разградчани Серджио Падт излезе, скъси дистанцията и с тяло парира шута на нападателя.

Десетина минути по-късно нидерландският страж отново трябваше да се намесва решително, този път след удар от въздуха на Майкон.

При следващото спиране на играта двамата наставници - Пер-Матиас Хьогмо на Лудогорец и Хулио Веласкес на Левски - направиха промени. Хьогмо пусна в игра Бърнард Текпетей и завръщащия се в тима Руан Крус на мястото на Ерик Маркус и Квадво Дуа, докато Веласкес замени Армстронг Око-Флекс с Мазир Сула.

Промяната на Хьогмо се оказа с моментално въздействие, тъй като в 70-ата минута Текпетей откри резултата. Ганаецът бе забравен на задна греда след центриране от защитника Сон и от близка дистанция не остави шанс на Светослав Вуцов за 1:0.

Веласкес отговори с нова промяна и включването на втори централен нападател до Сангаре в лицето на новопривлечения Хуан Переа от Локомотив Пловдив, който зае мястото на Радослав Кирилов.

Текпетей можеше да вкара и втори гол в 80-ата минута, но от малък ъгъл не успя да намери целта с мощен изстрел с левия крак.

Ганаецът се оказа в центъра на вниманието и в 84-тата минута, когато избяга зад отбраната на Левски, изпревари вратаря Вуцов и от крайната линия върна топката назад. Там тя попадна у Ивайло Чочев, който току-що се бе появил в игра, но неговият шут бе избит в корнер от Кристиан Макун.

До края на двубоя играчите на Левски така и не намериха начин, по който да отговорят на предизвикателството на своя съперник и за трети път в историята се оказаха от губещата страна на битката за Суперкупата.

Лудогорец: Серджио Падт - Сон (81-Йоел Андерсон), Едвин Куртулуш, Оливие Вердон, Антон Недялков - Педро Нареси - Ерик Маркус (68-Бърнард Текпетей), Дерой Дуарте, Петър Станич (81-Ивайло Чочев), Кайо Видал - Квадво Дуа (68-Руан Крус)

старши треньор: Пер-Матиас Хьогмо

Левски: Светослав Вуцов - Оливие Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон - Акрам Бурас (82-Рилдо Фильо), Георги Костадинов (75-Гашпер Търдин) - Радослав Кирилов (75-Хуан Переа), Евертон Бала (82-Фабио Лима), Армстронг Око-Флекс (68-Мазир Сула) - Мустафа Сангаре

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!