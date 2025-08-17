Лудогорец излиза днес за пета поредна победа в първенството

кадър: Диема спорт

Лудогорец и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от 5-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Хювефарма Арена" е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Кабаков.

"Орлите" влизат в сблъсъка след тежка загуба от Ференцварош (0:3), която изхвърли отбора на Руи Мота от Шампионската лига. Разградчани продължават участието си в Лига Европа, където ще срещнат северномакедонския Шкендия в плейофите.

В първенството шампионите са безпогрешни от началото на сезона, записвайки четири поредни успеха. В тези мачове Лудогорец отбеляза 11 гола и допусна само един.

"Железничарите" също са непобедени през тази кампания. "Червено-черните" стартираха с две поредни равенства, след което се наложиха над Монтана и Ботев (Пловдив). Играчите на Станислав Генчев ще опитат да си тръгнат поне с точка от Разград, въпреки че задачата им няма да бъде никак лесна.

