Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ

Булфото

Лудогорец и ПАОК изиграха гигантски сблъсък от шестия кръг на основната фаза в Лига Европа, който след няколко обрата и голяма драма приключи 3:3, предаде sportal.bg.

Петър Станич откри резултата в 33-ата минута, а в 39-ата Кирил Десподов изравни. Воляко вкара втори гол за гостите в 47-ата минута след асистенция на Десподов. Българският шампион обаче не се предаде и изравни чрез Оливие Вердон в 70-ата минута, а в 77-ата Ивайло Чочев отново изведе домакините напред.



Недялков обаче сбърка фатално в 89-ата минута и Миту изравни за крайното 3:3.

Това не бе денят принципно на един от най-добрите български футболисти, защото капитанът на разградчани допусна грешка и при първото попадение на гърците, тъй като изпусна Десподов да му избяга зад гърба.

Наставникът на разградчани Пер-Матиас Хьогмо предприе известни промени спрямо 11-те, на които заложи в предишните двубои. От първата минута започна най-скъпото лятно попълнение на "орлите" - Филип Калоч. На върха на атаката пък застана Биле. След отсъствие поради травма се завърна Оливие Вердон.

Най-любопитното име в състава на гостите е това на Десподов. Капитанът на България, който е и бивш футболист на Лудогорец, действа по десния фланг на атаката.

Иванушец отправи първия точен удар още в 35-ата секунда, а Бонман изби. Лудогорец отговори с опасна атака в третата минута, когато Видал засече с глава центриране отдясно, но прати топката в аут.

В 11-ата минута Бонман сбърка пас напред. ПАОК се възползва и осъществи опасна атака, която завъши с шут на Чалов в ръцете на вратаря. Само 180 секунди по-късно разградчани комбинираха отдясно, Видал намери Биле с пас по земя, а таранът отправи удар в аут.

В 24-ата минута българският шампион пропусна най-чистото положение до този момент. "Орлите" комбинираха великолепно в наказателното поле на съперника. Станич свари с гърди към Текпетей, а крилото отправи много опасен удар с левия крак, който излезе в аут на сантиметри покрай дясната греда.

Така се стигна до 33-ата минута, в която Лудогорец откри резултата. Станич разпиля гръцката отбрана, а в опит да му избие топката Ождоев стреля към собствената си врата. Стражът на ПАОК изби изстрела на своя съотборник, но Станич се оказа най-съобразителен и реализира шестото си попадение в основната фаза на турнира.

Радостта на българския тим не трая дълго, тъй като гостите изравниха в 39-ата минута. Иванушец пусна към Десподов, който се измъкна зад гърба на Недялков и след майсторски фалцов удар с десния крак не остави шанс на Бонман.

След него той не се зарадва в знак на уважение към феновете на Лудогорец, които преди срещата скандираха името му.

В първите секунди на втората част Баба стреля фалцово с десния крак и топката като по чудо не попадна в долния ляв ъгъл на българската врата.

Лудогорец не си взе поука от пропуска и в 47-ата минута допусна пълен обрат. Десподов центрира много опасно от фал към задната греда след извършено от Вердон нарушение и за оставения абсолютно непокрит Воляко не представляваше проблем да реализира от метър на празна врата.

В 53-ата минута Лудогорец поиска дузпа за игра с ръка на съперников футболист след удар на Алмейда, но реферите не уважиха претенцията на "орлите".

Вердон можеше да изравни в 64-ата минута след центриране от корнер на Станич. Централният бранител обаче не уцели вратата от два метра след удар с глава.

Защитникът се коригира 6 минути по-късно Тогава Станич центрира от фал, Алмейда свали към Вердон и този път той не остави шанс на Павленка, тъй като с удар отблизо изравни резултата.

Попадението даде криле на "орлите", които в 77-ата минута отново излязоха напред. Те осъществиха атрактивна комбинация отдясно. Маркус пусна към набралия скорост Станич. Сърбинът центрира почти от аутлинията, а резервата Чочев се извиси над бранител в "черно-бяло" и след майсторски удар с глава препарира Павленка.

Драмата обаче тепърва предстоеше. Недялков сбърка фатално в 89-ата минута при опит да върне с глава към Бонман, топката му бе пресечена, а след разбъркване в малкото наказателно поле Мито вкара за 3:3.

Малко преди това ПАОК анцели и напречната греда.

ЛУДОГОРЕЦ - ПАОК 3:3



1:0 Петър Станич 33

1:1 Кирил Десподов 39

1:2 Воляко 47

2:2 Оливие Вердон 70

3:2 Ивайло Чочев 77

3:3 Миту 89

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 26. Калоч, 14. Станич, 23. Дуарте, 37. Текпетей, 11. Видал, 29. Биле

ПАОК: 1. Павленка, 3. Кени, 16. Кеджиора, 4. Воляко, 21. Баба, 27. Ождоев, 8. Мейте, 77. Десподов, 18. Иванушец, 11. Тайсон, 9. Чалов

