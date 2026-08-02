Лудогорец надигра Ботев (Враца) с 10 души и се изравни по точки с Левски

Снимки: Булфото

Лудогорец постигна домакински успех срещу Ботев (Враца) с 2:1 в мач от третия кръг на българското първенство по футбол и се изравни по точки с лидера в класирането Левски. Така и двата тима са с по 9 точки след три изиграни мача, но заради по-добрата си голова разлика "сините" запазват първото си място, предава БТА. Врачани остават на 11-ата позиция с една точка от първите три кръга на шампионата.

Бърнард Текпетей и Руан Крус донесоха победата на "орлите" с два гола преди полувремето, а гостите от Враца успяха да отговорят чрез влезлия като резерва Преслав Боруков през втората част. Домакините трябваше да доиграят срещата с човек по-малко, след като халфът Емерсон Родригес беше изгонен с директен червен картон за опасно влизане в краката на Милен Стоев.

Лудогорец получи шанс да открие резултата още във втората минута, когато Симеон Шишков направи пробив по левия фланг на атаката, центрира към Петър Станич, който беше в наказателното поле на Ботев, но сърбинът не беше точен при опита си с глава.

В 11-ата минута след разбъркване в наказателното поле на гостите, "орлите" отново имаха шанс да поведат, но рикошет от крака на Руан Круз мина над гредата.

Натискът на домакините в крайна сметка доведе до първото попадение в 22-рата минута, дело на Бърнард Текпетей, който се ориентира най-добре след удар с глава на капитана на разградчани Ивайло Чочев, който принуди вратаря Марин Орлинов да спаси. Избитата топка падна пред главата на Текпетей, който от близко разстояние прати топката в мрежата на Ботев.

До края на полувремето играчите на Лудогорец създадоха още няколко опасни положения - в 37-ата минута Текпетей отново беше в центъра на вниманието, когато изведе Руан Крус сам срещу стража Орлинов, но бразилският нападател стреля встрани от вратата. Няколко минути по-късно се отвори възможност отново пред бразилеца, но този път беше неточен с удара си с глава.

В добавеното време на първата част разградчани удвоиха преднината си точно чрез Руан Крус, който при третия си опит в рамките на десет минути, този път не сгреши. При центриране от корнер на Станич, Чочев отклони топката към Текпетей, който уцели горната греда. Руан Крус беше най-съобразителен и отбеляза с глава.

На полувремето наставникът на гостите Тодор Симов прибегна към смените, заменяйки двама от офанзивните си футболисти - Даниел Генов и Касим Хаджи, с Мартин Смоленски и Преслав Боруков. Единствените по-опасни положения до средата на втората част за Ботев бяха пред Сайней Санянг, чийто удар беше спасен от Хенрик Бонман, а малко след това влезлият като резерва Боруков стреля над напречната греда.

В следващите минути врачани бяха по-опасният от двата тима, а нападенията им дадоха резултат, когато в 72-рата Преслав Боруков получи центриране от Мартин Смоленски и отправи точен удар с глава към вратата на Хенрик Бонман, който не успя да реагира.

Домакините трябваше да доиграят срещата под напрежение, след като в 84-вата минута полузащитникът Емерсон Родригес влезе с бутоните в крака на централния защитник на врачани Милен Стоев. Първоначално съдията даде единствено жълт картон, но преразглеждане на ситуацията със системата за видеоарбитраж (ВАР) доведе до промяна в картона и Родригес беше изгонен с директен червен, оставяйки тима си с човек по-малко.

До края Ботев не успя да стигне до изравнителен гол и Лудогорец спечели ценни три точки, с които се изравни с Левски на върха на класирането.

Съставите:

Лудогорец: Хенрик Бонман, Йоел Андерсон, Едвин Куртулуш (46 - Идан Нахмиас). Оливие Вердон, Симеон Шишков, Агибу Камара (78 - Дерой Дуарте), Ивайло Чочев, Алберто Салидо (78 - Натан Фернандес), Петър Станич (58 - Филип Калоч), Бърнард Текпетей (58 - Емерсон Родригес), Руан Крус

Ботев Враца: Марин Орлинов, Иван Горанов, Лазар Боянов (40 - Абдула Кичуков), Милен Стоев, Сайней Санянг, Илия Юруков, Антоан Стоянов (72 - Хосе Гайегос), Владислав Найденов, Даниел Генов (46 - Преслав Боруков), Касим Хаджи (46 - Мартин Смоленски), Мартин Петков (84 - Самуил Мечев)

Редактор "Екип на Петел",

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