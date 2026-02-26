Лудогорец отпадна от Лига Европа

кадър: Спортал

Лудогорец за пореден път през този сезон се оказа безсилен да се справи с Ференцварош, след като загуби с 0:2 срещата реванш от плейофния кръг на Лига Европа, която се игра в Будапеща, и с общ резултат 2:3 напусна втория по сила европейски клубен турнир. Габи Каниховски откри резултата в 14-ата минута, а в 30-ата резервата Захариасен удвои.

Като цяло домакините бяха по-добрият отбор и, особено през първата част, тотално надиграха "орлите", но изпуснаха доста положеня. След почивката футболистите на родния първенец също създадоха няколко добри положения да вкарат сблъсъка в продължения, но пропуски направиха Станич и Текпетей, предаде Спортал.

За поражението на българския тим повлия основно потресаващата игра в отбрана, която ги проваля в Европа за поредна година, но също така и груба съдийска грешка при второто попадение на унгарците. Атаката им започна след явна игра с ръка на техен футболист, спрял опасно центриране на Видал.



ВАР арбитрите обаче не сигнализираха на главния съдия и попадението бе зачетено при осезаемо нарушение на правилата.

Така Ференцварош получи огромен реферски подарък за втори път през сезона в двубой срещу Лудогорец, защото през есента съдиите подминаха чиста дузпа за явно нарушение срещу Чочев пак на този терен в ключов момент, който повлия и на крайния изход на мача.

Все пак "орлите" днес можеха да се доберат до продължения в края на днешния мач, когато щяха да получат дузпа за фал на Макрецкис срещу Дуа, но прегледът с ВАР установи, че таранът на българския шампион е бил в "тънка" засада.

Иначе наставникът на родния шампион Пер-Матиас Хьогмо направи две промени сред 11-те спрямо първия мач. Нахмиас замени наказания Алмейда, а Ногейра отстъпи мястото си на Маркус.

Домакините пък заложиха на само една рокада - Жозеф стартира вместо Ковачевич.

Ференцварош наложи натиск в началото на двубоя, но първата опасност отиде на сметката на Лудогорец. В 6-ата минута Маркус се откъсна отляво и можеше да шутира под ъгъл, но се забави и излезлият да го пресрещне вратар Гроф изчисти в корнер.

В тази част от мача лошо впечатление направиха няколкото груби нарушения на играчи от Ференцварош срещу Станич.

Въпреки това домакините продължиха да притискат "орлите", които на няколко пъти показаха своята най-голяма слабост от години - неспособността да се бранят добре. Именно при една такава наглед безобидна атака в 15-ата минута Юсуф овладя дълъг пас в наказателното поле на Лудогорец с гръб към вратата и върна на свой съотборник. Последва удар и рикошет, а топката се озова в Жозеф. Той пък подаде за непокрития Каниховски и халфът се разписа с фронтален шут от 17 метра, а за попадението спомогна и рикошетът в Недялков.

Разградчани отговориха с пробив на Дуа отляво, който преодоля Гомез, влезе почти до малкия пеналт и върна към Сон, а защитникът стреля в аут.

Лудогорец продължи да играе меко казано скандално в отбрана и логично допусна втори гол в 30-ата минута без в тази част от двубоя Ференцварош да е осъществил някакъв натиск. Този път Нареси не се ориентира добре в центъра на терена и позволи на съперника да организира атака. След това бразилецът не успя да покрие и Юсуф, който пък подаде на резервата Захариасен и норвежецът вкара с насочващ изстрел от дъгата на големия пеналт.

Попадението обаче трябваше да бъде отменено, тъй като Каду спря с ръка центриране на Видал и именно от него започна головата атака.



Това не е първи съдийски подарък към унгарците в мачовете срещу Лудогорец. През есентта на настоящия сезон Ференцварош отново бе сериозно подкрепен от реферите, тъй като тогава те не отсъдиха явна дузпа за българския първенец след очевадно нарушение срещу Чочев в ключов момент. Днес пък отказаха да гледат ВАР, където ясно щяха да забележат нарушението.

В 40-ата минута Маркус влезе навътре към терена и отправи силен, но неточен удар от двайсетина метра.

Секунди преди края на редовното време за първата част пред Нареси се откри добра възможност да шутира, но фронталният му удар от дъгата на пеналта бе в тон с играта му през първото полувреме - крайно слаб и неточен.

Седем минути след почивката разградчани комбинираха добре в предни позиции. Станич завърши атаката с удар от 16-17 метра, а Гроф изби.

В 54-ата минута българският шампион можеше да върне един гол. Маркус центрира отляво към Станич, а халфът отправи фронтален изстрел с глава от 7-8 метра, но Гроф отново отрази.

В 58-ата минута домакините можеха до голяма степен да решат нещата в своя полза. Гомез надбяга всички отляво и върна за Жозеф, а нападеателят разтресе напречната греда с шут от близка дистанция. Секунди по-късно непокритият Раемакерс отправи нов удар от границата на пеналта, който бе пореден от тази част на игрището, където трябваше да са Нареси и Дуарте, но двамата липсваха.

Последва пробив на Жозеф, събирайки няколко защитници на "орлите", но те не го спряха и той завърши набега с опасен удар в аут.

В 73-ата минута Бонман хвана шут на "шилото" Юсуф. Само 180 секунди по-късно отбраната на разградчани бе изненадана от изсипано от центъра подаване в наказателното поле и позволи на Юсуф да отправи опасен удар, но Бонман изби.

Малко по-късно английският рефер Крис Кавана за малко не подари още един гол на домакините, когато техен футболист явно изблъска в гърба Недялков и по всички футболни правила това бе нарушение. Само че той остави играта да продължи и Захариасен като по чудо не реализира попадение, тъй като Бонман изби удара му от 7-8 метра в корнер.

В 83-ата минута Бонман спаси пореден изстрел, този път на Жозеф. Три минути по-късно пред Текпетей се откри отлична възможност да реализира, но ганаецът не уцели топката, въпреки че се намираше абсолятно сам около точката на дузпата и можеше дори да с я спре. Тя попадна в Дуа, а той бе ритнат от Макрецкис. ВАР арбитрите сигнализираха за потенциална дузпа, но в крайна сметка съдиите дълго време опъваха линии и отсъдиха засада на тарана на "орлите".

ФЕРЕНЦВАРОШ - ЛУДОГОРЕЦ 2:0



1:0 Габи Каниховски 14

2:0 Захариасен 30

ФЕРЕНЦВАРОШ: 99. Гроф, 4. Гомез, 27. Сисе, 28. Раемакерс, 25. Макрецкис, 36. Каниховски, 15. Фани, 23. Йотвош, 20. Каду, 11. Юсуф, 75. Жозеф

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 55. Нахмиас, 24. Вердон, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 11. Видал, 14. Станич, 77. Маркус, 9. Дуа

Лига Европа· Кръг - 1/16

