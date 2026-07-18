Лудогорец победи Локомотив (Пловдив) с гол на Ивайло Чочев

Снимки: Булфото

Ивайло Чочев отбеляза единственото попадение в добавеното време на първата част, а Лудогорец (Разград) започна новия сезон в българското първенство по футбол с победа с 1:0 срещу Локомотив (Пловдив). Така новият треньор на "орлите" Томас Райс направи успешен, но не толкова впечатляващ дебют, посочва БТА.

Първото положение в мача бе за гостите от Пловдив. Каталин Иту получи топката в удобна позиция и стреля от границата на наказателното поле право към горния десен ъгъл на вратата, но Хендрик Бонман направи красив плонж и изби в ъглов удар. Лудогорец отговори в 17-ата минута, когато Квадво Дуа получи подаване на удобна позиция, но ударът мина на сантиметри от страничната греда на гостите.

По-чистото положение бе за Локо. В 20-ата минута Жулиан Лами бе изведен сам срещу вратаря от Парвиз Умарбаев, но стреля в тялото му. Топката се върна към терена и бе засечена от Иту, чийто удар с глава обаче премина над вратата. Само осем минути по-късно стражът на разградчани отрази и удар на Умарбаев, който дриблира покрай двама бранители, но изпрати топката в средата на вратата.

Лудогорец поведе в резултата в първата минута на добавеното време. Симеон Шишков получи топката по дясното крило и центрира, а Ивайло Чочев надскочи защитник и стреля с глава. Боян Милосавлевич изби топката, но тя се върна при капитана на разградчани и той бе точен с крак за 1:0.

През второто полувреме играта се успокои, а първото положение бе в 63-та минута. Адриан Кова пробва шут от дистанция, но Бонман отново бе на правилното място и изби в корнер. Лудогорец отговори скоро след това с центриране към Филип Калоч, чийто удар с глава бе трудно избит от стража на Локо.

Гостите натиснаха и направиха още два пропуска, единият от непосредствена близост от Ефе Али, а в 85-ата минута гол на резервата Крист Лонгвил бе отменен заради явна засада. Локомотив така и не успя да вкара изравнителен гол и Лудогорец спечели с 1:0 в първия кръг на efbet Лига.

Редактор "Екип на Петел",

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