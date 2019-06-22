Лудогорец победи и шампиона на Азербайджан, Бакалов с нов гол (видео)

Шампионът на България Лудогорец спечели и втората си контрола в Австрия. "Орлите" надделяха с 2:0 срещу Карабах. Припомняме, че преди дни Лудогорец отвя с 4:0 словенския Триглав, пише Блиц.

Точни за успеха днес над шампиона на Азербайджан бяха Марселиньо в 17-ата минута и Димо Бакалов в 70-ата.

ЛУДОГОРЕЦ - КАРАБАХ 2:0

1:0 Марселиньо (17), 2:0 Димо Бакалов (70)

ЛУДОГОРЕЦ: Пламен Илиев, Джордан Икоко, Антон Недялков, Драгош Григоре, Сисиньо, Светослав Дяков, Давид Битон, Светослав Ковачев, Марселиньо, Мавис Чибота, Димо Бакалов

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