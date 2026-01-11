Лудогорец победи претендент за титлата на Унгария

Снимка Фейсбук, Лудогорец

Шампионът Лудогорец победи с 3:2 унгарския Пакш в първата си контрола от подготовката си в Турция. Ерик Маркус откри резултата в 15-ата минута, а три минути по-късно отново той удвои. Матеус Машадо пък вкара трети гол в началото на втората част.

Двубоят се играе при много неприятно време и ураганен вятър на терена на комплекс "Глория".

В 11-ата минута на мача унгарците, които са претендент за титлата в своята страна, имаха шанс да открият резултата, но удар от дистанция на Харощи се отклони в горната греда на Хенрик Бонман, пише Sportal.bg.

Скоро обаче Лудогорец поведе в срещата. Сон подаде към Петър Станич, който пък с едно докосване продължи към Маркус на чиста позиция и бразилецът с хладнокръвен удар по земя реализира.

Три минути по-късно отново Маркус удвои резултата. Крилото изпълни отлични пряк-свободен удар и покачи на 2:0.

В 22-ата минута Ерик Биле игра с ръка в наказателното поле и съдията отсъди дузпа в полза на Пакш. Зад топката застана Йозеф Виндекер и намали.

В 41-ата минута съперникът на българите получи отново право да изпълни дузпа, след като Сон побутна играч на Пакш и съдията прецени, че се е случило достатъчно, за да посочи бялата точка. Този път Бонман отрази удара на Виндекер и запази аванса на "орлите".

Десет минути след началото на втората част Лудогорец вкара трети гол. Иван Йорданов изведе на чиста позиция Машадо, който хладнокръвно направи 3:1.

Скоро обаче Пакш стигна до второ попадение. Едно центриране отляво доведе до разбъркване в наказателното поле на българите и Барна Тот успя най-бързо да се ориентира, за да намали отново изоставането на тима си.

В следващите минути бурният вятър бе изместен от проливен дъжд и играта на двата отбора стана още по-сложна и до ново попадение не се стигна.

По този начин Лудогорец започна с успех 2026 година, а в Турция ще има само още една проверка - срещу полския Ракув в сряда. Първият официален мач за "орлите" е след десет дни - срещу Рейнджърс в Глазгоу.

ЛУДОГОРЕЦ 3:2 ПАКШ

1:0 Маркус (15)

2:0 Маркус (18)

2:1 Виндекер (22-д)

3:1 Машадо (55)

3:2 Тот (59)

Съставът на Лудогорец: 39. Босман, 3. Недялков, 42. Шишков, 55. Нахмиас, 17. Сон, 30. Нареси, 26. Калоч, 14. Станич, 11. Видал, 77. Маркус, 29. Биле

