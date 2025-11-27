Лудогорец порази Селта с 3:2 за Лига Европа

кадър: Макс спорт

Лудогорец и Селта сътвориха зрелищно шоу в мач от петия кръг на основната фаза в Лига Европа, което завърши 3:2 в полза на "орлите". Българският шампион изигра брилянтни 65 минути, в които тотално надиграха своя опонент и напълно заслужено дръпна със солидна преднина след хеттрик на Петър Станич (11 д., 49, 63 д.). Двете дузпи бяха отсъдени за нарушения срещу Кайо Видал, предаде Спортал.



След това обаче гостите взеха инициативата. Пабло Дуран върна едно попадение в 70-ата минута, а Ел-Абделауи вкара ефектно от воле в 96-ата минута втори гол за гостите.

Така новият треньор на разградчани Пер-Матиас Хьогмо тръгна впечатляващо начело на "орлите" в Европа, тъй като преди днешния сблъсък Селта заемаше четвърто място в класирането след три победи и само едно поражение. Галисийци записаха същите резултати и в елита на Испания, допускайки загуба само от състава на Барселона в последните си четири двубоя, в които записаха три поредни успеха като гост.

Иначе норвежкият треньор на българския шампион заложи на твърде любопитен състав, което се оказа добър ход. В предни позиции той пусна петима типични полузащитници - Дуарте, Нареси, Йорданов, Камара и Станич, допълнени от крилото Кайо Видал.

Фланговият футболист бе подпомаган в атака от Станич и Йорданов, като последният стартира на левия фланг.

Първата по-опасна ситуация бе създадена от Лудогорец. Йорданов получи извеждащ пас в 8-ата минута, но се засуети и не отправи удар.

Три минути след това Нареси изведе великолепно Видал в наказателното поле на испанците, крилото финтира Фернандес, а защитникът го събори на земята и реферът отсъди дузпа. Тя бе реализирана от Станич, който литна Вийяр на дясната страна и отбеляза с шут по земя в обратния ъгъл.

Селта отговори на предизвикателството чрез шут на Мориба в 13-ата минута, а Бонман го изби. В следващите минути испанците започнаха да владеят топката в продължителни периоди, но без да създават опасности пред противниковата врата.

Това се промени в 31-ата минута, когато играч на гостите се измъкна от опеката на Недялков и центрира към Мориба, който отправи удар с глава, но Бонман спаси. Малко по-късно българският шампион отговори с добра контраатака. Камара отне топката в центъра на терена, след което напредна и подаде на Видал. Крилото влезе навътре от дясния фланг и стреля по земя, но ударът му не затрудни Вийяр.

Лудогорец получи огромен подарък от Лаго в 36-ата минута, за да вкара втори гол, но Видал направи сериозен пропуск. Защитникът на Селта върна слабо към своя вратар, което се оказа отличен извеждащ пас за нападателя на "орлите". Той излезе фронтално очи в очи с Вийяр, но шутира покрай лявата греда.

Пропускът можеше да струва скъпо на орлите", тъй като Селта за малко не изравни в 43-ата минута. Тогава Ел-Абделауи преодоля Недялков и намери Жутгла. Халфът слаомира в наказателното поле и подаде на Аркос, но последният шутира над вратата от 7-8 метра.

Три минути след началото на втората част Станич и Видал комбинираха много добре в половината на гостите. Атаката завърши с прострелно и опасно центриране на бразилеца, което Лого изчисти в корнер с шпагат преди Станич да се разпише.

"Орлите" разиграха късо. Последваха няколко подавания пред наказателното поле на галисийци, а комбинацията завърши с удар на Станич от границата на големия пеналт, оплел се за втори път в мрежата на съперника.

Разградчани не спряха дотук и удариха за трети път в 63-ата минута. Поредна тяхна атрактивна комбинация завърши с извеждащо подаване към Видал в наказателното поле. Бразилецът бе задържан за рамото. Първоначално съдията му показа жълт картон за симулация, но след преглед с ВАР, унгарският арбитър промени решението си и посочи за втори път бялата точка. Станич хладнокръвно оформи своя хеттрик с идентичен на първата дузпа шут.Шест минути след това Бонман улови изстрел на Аспас.



Селта върна едно попадение в 70-ата минута. Дуран се измъкна зад гърба на Вердон след подаване на Сарагоса и пусна топката покрай Бонман.

Четири минути по-късно Ел-Абделауи преодоля Недялков и центрира в наказателното поле. Последва удар с глава на испански състезател в аут. Секунди по-късно Бонман предотврати с невероятна намеса втори гол на Селта, отразявайки шута на озовалия се очи в очи с него Мориба.

Хьомго реагира бързо на пробивите през зоната на поизморилия се Недялков и го извади от игра за сметка на Маркус, а на неговата позиция върна Йорданов.

Последва още една добра възможност за попадение на Лудогорец, но Вийяр изби опасен шут на Видал.

До края на срещата испанците натиснаха здраво и опасните атаки зачестиха. Все пак второто попадение за тях дойде чак в 96-ата минута, когато най-добрият в техните редици, Ел-Абделауи, вкара много красив гол след удар от воле в далечния ъгъл за крайното 3:2.

По този начин Лудогорец записа втора победа от пет изиграни мача в основната фаза на турнира, която му дава сериозни шансове да се борят за класиране на директни елицинации във втория по сила, престиж и пари европейски клубен турнир.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!