Лудогорец поведе на Йънг Бойс за Лига Европа

кадър: Макс спорт

Йънг Бойс и Лудогорец играят при 0:1 в мач от третия кръг на основната фаза в Лига Европа. Петър Станич откри резултата в 26-ата минута.

Треньорът на "орлите" Руи Мота предприе цели шест промени в сравнение с 11-те, които започнаха в прединшния евродвубой срещу Бетис. Голямата изненада е свързана със Станислав Иванов, който получи титулярно място в атака за сметка на Биле и Машадо. Там той си партнира с Текпетей и Видал, а българският шампион започна без типичен централен нападател.

Останалите промени са свързани най-вече в отбрана. Падт, Сон и Куртулуш бяха заменени от Бонман, Андерсон и Вердон. Дуарте замени Нареси, а в предни позиции Иванов и Текпетей заеха местата на Биле и Маркус.

В днешния ден се изля силен дъжд над Берн, който спря непосредствено преди срещата.

Двубоят започна с неточен удар на Текпетей в 30-ата секунда. В четвъртата минута пък Мал завърши добра атака на домакините с шут по земя от двайсетина метра, а Бонман плонжира и улови.

Лудогорец отговори в 6-ата минута с комбинация отляво и силен изстер на Станич извън наказателното поле, който профуча над напречната греда. Секунди по-късно Текпетей видя, че Келер е доста напред и пробва прехвърлящ удар от центъра, но не уцели вратата на швейцарците.

В 10-ата минута Малес направи сериозен пропуск, тъй като не успя да реализира от 6-7 метра, засичайки в аут центриране отляво.

В 17-ата минута Бонман намери Видал, крилото на "орлите" навлезе в наказателното поле на съперника и шутира опасно към далечния ъгъл, а Келер изби с върха на пръстите на левия си крак.

Йънг Бойс приби отбраната на Лудогорец отляво в 24-ата минута, а атаката на швейцарците завърши с опасен изстрел на Монтейро, който излезе в аут близо до горния ляв ъгъл на българската врата, предаде Спортал.

Въпреки това положение разградчани се представяха много добре до този момент, а силната им игра даде резултат в 26-ата минута. Тогава Текпетей получи пас пред наказателното поле на противника. Влезе в него и майсторски върна към Станич. Сърбинът финтира бранител в жълто и с шут по земя от 13-14 метра прониза Келер.

В 34-ата минута Алмейда направи безмислен фал пред наказателното си поле и даде възможност на Гигович да обстрелва Бонман, но вратарят на разградчани спаси изстрела на противниковия футболист.

Само 120 секунди по-късно Калоч се измъкна от домакинската отбрана и отправи силен шут от малък ъгъл, а Келер изби.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!