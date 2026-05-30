Лудогорец преговаря за нападател в Будапеща
Представители на Лудогорец са провели преговори в Будапеща преди днешния финал на Шампионската лига. Обект на разговорите и бил трансфер на футболист.
Сръбското издание „Sportissimo.rs“ информира, че разградчани са имали среща с хора на Войводина (Нови Сад), а темата е била възможност за преминаването при „орлите“ на нападателя Петар Сукачев.
На разговорите са присъствали спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков и президентът на Войводина Драголюб Збилич, пише Блиц.
20-годишният Сукачев играе предимно като ляво крило, но може да бъде ползван и на другия фланг. Бившият национал на Сърбия до 18 години през изминалия сезон взе участие в общо 33 мача на Войводина във всички турнири, в които вкара три гола и направи една асистенция. Сайтът „Transfermarkt“ е поставил цена от 300 000 евро на родения в Килхберг (Швейцария) футболист.
