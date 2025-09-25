Лудогорец с много важна победа за Лига Европа

кадър: Макс Спорт

Лудогорец стартира отлично участието си в основната фаза на Лига Европа след престижен успех с 2:1 като гост на шведския гранд Малмьо.



Българският шампион изигра силно първо полувреме, в което поведе с 2:0. Петър Станич откри резултата в осмата минута след точно изпълнение на дузпа, а в 24-ата Ерик Биле удвои. Резервата Йонсен върна едно попадение в 78-ата минута, но домакините от Швеция нямаха сили за повече, предаде Спортал.

Наставникът на българския шампион Руи Мота избра да стартира без българи в този сблъсък. Ивайло Чочев остана на пейката за сметка на триото Дуарте-Станич-Нареси. На резервната скамейка се озова и най-скъпата лятна покупка - Калоч. Маркус пък бе предпочетен в атака за сметка на Текпетей.

Голямата липса в отбрана е тази на каптана Антон Недялков. Защитникът пропуска двубоя поради контузия.

Лудогорец допусна положение пред своята врата в 90-ата секунда, когато последва фронтален шут от 13-14 метра на Болин, но Падт плонжира и улови.

Родният шампион отговори с центриране на Станич от фал в наказателното поле на съперника. При него Бусанело отявлено тушира Куртулуш, но литовският съдия не отсъди дузпа. Малко по-късно, в 8-ата минута, реферът бе привикан да изгледа положението на ВАР и промени решението си, тъй като посочи бялата точка.

